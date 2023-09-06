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Стрельба в Рамле: один погибший, двое серьезно раненых
06.09.2023 21:51 Наталья Богинская

Стрельба в Рамле: один погибший, двое серьезно раненых

Один мужчина убит и двое серьезно ранены в результате перестрелки в центре города Рамла. Об этом говорится в сообщении службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

Прибывшие на место медики обнаружили 20-летнего парня в критическом состоянии и пытались его реанимировать. Рядом с ним находились 40-летний и 25-летний мужчины в тяжелом состоянии.

Все трое доставлены в медицинский центр “Шамир” в Беэр-Яакове, где по прибытии медики констатировали смерть 20-летнего мужчины.

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