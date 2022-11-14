



Стрельба в Раанане: солдат кричал нападавшему "Брось нож!"

Полиция расследует обстоятельства инцидента со стрельбой на перекрестке Раанана, в результате которой был убит человек, ошибочно заподозренный в терроризме. В своем первом заявлении полиция сообщила, что этот человек "нуждается в профессиональной диагностике", и именно его действия вызвали подозрение, что он террорист.



Человек, легко раненый в результате выстрела солдата, рассказал своим знакомым, что погибший был вооружен ножом и пытался его зарезать. "Солдат крикнул ему: "Брось нож", он не бросил, тогда он выстрелил в него", - рассказал он своим знакомым.



В эти часы в отношении солдата ведется следствие, будет проверено, почему он не действовал в соответствии с инструкциями о задержании подозреваемого перед стрельбой, и почему он дал по подозреваемому очередь. Солдат, со своей стороны, был уверен, что это был теракт.



То, что погибший - житель Пардес-Хана - был вооружен ножом, подтвердили и сами полицейские, и очевидцы происшествия.

