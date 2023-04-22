



Стрельба в Нетании: адвокат отрицает то, что приписывают подозреваемому

Адвокат, представляющий семью застреленного полицией сегодня ночью жителя Нетании, отрицает приписываемые обвинения.



Об этом он сказал в комментарии Walla.



По словам адвоката, реальная ситуация якобы отличается от версии правоохранителей.



"Погибший раньше был в поле зрения полиции, которая знала, что у него психическое расстройство. Кажется, это можно было предотвратить. Когда он упал на землю после удара электрошокером, его можно было задержать. Он встал, и ему прострелили верхнюю часть тела, почему не нижнюю?" - отметил он.



Адвокат отметил, что информация о предполагаемом нападении подозреваемого на мать также является неточной.



"Он сказал ей: "Я плохо себя чувствую". Он хотел предотвратить опасную ситуацию и попросил ее покинуть дом. Неточная предыстория, которую полиция узнала, вероятно, от соседей, способствовала эскалации", - считает он.

