



Стрельба в Нагарии: в больнице произошла драка

Вечером, 5 октября, в больнице, где констатировали смерть одного из раненых в результате перестрелки в Нагарии, произошла драка.

Полиция арестовала двух жителей Галилеи по подозрению в нападении на правоохранителей и охранников медицинского центра Галилеи.

Завтра полиция примет решение о продлении срока содержания под стражей подозреваемых.