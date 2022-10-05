Стрельба в Нагарии: в больнице произошла драка
Вечером, 5 октября, в больнице, где констатировали смерть одного из раненых в результате перестрелки в Нагарии, произошла драка.
Полиция арестовала двух жителей Галилеи по подозрению в нападении на правоохранителей и охранников медицинского центра Галилеи.
Завтра полиция примет решение о продлении срока содержания под стражей подозреваемых.
Напомним, что в медцентре после перестрелки в Нагарии скончался 18-летний парень. Еще один человек был госпитализирован в критическом состоянии, третий пострадавший - с легкими травмами.