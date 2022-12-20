



Стрельба в Нацерете: медики констатировали смерть раненого малыша

Врачи констатировали смерть двухлетнего ребенка после того, как он был ранен сегодня во время стрельбы в Нацерете, в результате которой погиб его отец.



По данным полиции, подозреваемый или подозреваемые открыли огонь по машине, в которой 33-летний мужчина ехал вместе со своим маленьким сыном.



Отец, которого в СМИ называют Фирас Хейб, был объявлен мертвым вскоре после прибытия в больницу. Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии, а позже также констатировали смерть.



Полиция считает, что стрельба была связана с деятельностью криминального мира. Полицейские разыскивают подозреваемых в районе происшествия. В рейде задействованы вертолеты.

