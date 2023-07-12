Стрельба в Нацерет: убитым оказался племянник вице-мэра
Вечером, 12 июля, медики были вынуждены констатировать смерть тяжело раненого в результате перестрелки в Нацерет 22-летнего мужчины.
Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти пострадавшего так и не удалось.
По данным Ynet, погибшим оказался племянник заместителя мэра города, сын которого был тоже убит несколько месяцев назад.
Полиция приступила к расследованию. По версии следствия, речь идет о разборках между преступными группировками.