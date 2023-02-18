



Стрельба в Миссисипи: шесть человек погибли

В пятницу вооруженный человек устроил беспорядки в небольшом городке Миссисипи, убив свою бывшую жену и еще пять человек в трех местах, прежде чем помощники шерифа арестовали его, сообщили шериф округа и свидетели.



Кровопролитие произошло в Аркабутле с населением менее 300 человек в округе Тейт на севере Миссисипи, примерно в 60 км к югу от Мемфиса..



Стрелок, 51-летний Ричард Дейл Крам, обвинен в убийстве первой степени, сообщил журналистам шериф округа Тейт Брэд Лэнс.



Президент Джо Байден осудил стрельбу и призвал Конгресс ввести контроль над оружием, включая проверку биографических данных, запрет на штурмовое оружие и требование безопасного хранения оружия.



Следователи еще не установили мотив, но Лэнс сказал, что они начнут с изучения отношений подозреваемого с его бывшей женой.



Власти сначала получили звонок о стрельбе в магазине на заправочной станции. Еже до прибытия полицейских на место инцидента, в полицию поступил еще один звонок о втором случае стрельбе в соседнем доме, сказал Лэнс.



Один человек был застрелен в магазине. По словам Лэнса, женщина, которую позже определили как бывшую жену Крама, была найдена мертвой в своем доме.



По словам Лэнса, полицейские выследили подозреваемого на подъездной дорожке к другому дому и арестовали его без сопротивления. По словам Лэнса, это оказался дом Крама, и полицейские обнаружили еще четыре тела: два за домом и два на проезжей части.



Подозреваемый мог иметь семейные связи с жертвами за домом. По словам Лэнса, остальные, по-видимому, стали случайными жертвами.



По словам Лэнса, полицейские изъяли у подозреваемого дробовик и два пистолета.

