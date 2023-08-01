



Стрельба в Мемфисе: мужчина открыл огонь по еврейской школе

Ранен мужчина, который открыл огонь в понедельник в еврейской школе в Мемфисе, штат Теннесси, сообщила полиция.



Как пишет CNN , подозреваемый пытался попасть в Еврейскую академию Марголина, но его остановили двойные двери в школе.



Сообщается, что мужчина затем выстрелил в школу, прежде чем уйти.



Еврейская академия подтвердила, что никто в школе не пострадал в результате инцидента.



Полиция заявила, что стрелок скрылся с места происшествия на темно-бордовом пикапе RAM с калифорнийскими номерами, сообщает WREG-TV .



Позже правоохранители заметили автомобиль и остановили движение. По словам полицейских, мужчина вышел из пикапа с пистолетом в руке и был подстрелен полицейским.



Подозреваемый был доставлен в больницу в критическом состоянии.



Семья и друзья опознали подозреваемого как Джоэла Боумана, члена еврейской общины и бывшего ученика школы, который страдал психическим заболеванием.



Полиция не сообщила, какие обвинения ему могут предъявить.



