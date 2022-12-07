



Стрельба в магазине в Бат-Яме: в Шхеме задержан подозреваемый местный житель

45-летнего жителя Шхема, арестовали сегодня по подозрению в стрельбе в овощном магазине в Бат-Яме около полутора месяцев назад, в результате которой огнестрельные ранения средней степени тяжести получили два человека.



По окончании расследования в магистратский суд Тель-Авива было подано заявление прокурора в отношении подозреваемого, и в ближайшие дни ожидается предъявление ему обвинительного заключения.



В рамках расследования выяснилось, что предысторией стрельбы стал личный конфликт между сыном владельца магазина и сыном подозреваемого в стрельбе.



Также выяснилось, что подозреваемый нелегальноприбыл в Бат-Ям, вооруженный пистолетом, приобретенным им ранее на территории Палестинской автономии, открыл огонь по людям, находившимся в это время в магазине, и скрылся, воспользовавшись поджидавшим его транспортным средством обратно на территорию Палестинской автономии.



