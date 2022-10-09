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Стрельба в Лакии: женщина получила тяжелые ранения
09.10.2022 22:40 Евгения Маркова

Стрельба в Лакии: женщина получила тяжелые ранения

Жительница Лакии в возрасте около 50 лет получила тяжелые ранения вечером в воскресенье, 9 октября.

Пострадавшая была доставлена ​​в больницу "Сорока", проводятся сердечно-легочные реанимационные мероприятия.

Обстоятельства происшествия выясняются, на место прибыла полиция.

"Сообщение об инциденте поступило в 20:49. Женщина сначала была направлена ​​в местную клинику в Лакии. На место прибыла бригада MDA, которая начала сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала ее в больницу в критическом состоянии", — говорится в сообщении.
 

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