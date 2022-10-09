



Стрельба в Лакии: женщина получила тяжелые ранения

Жительница Лакии в возрасте около 50 лет получила тяжелые ранения вечером в воскресенье, 9 октября.



Пострадавшая была доставлена ​​в больницу "Сорока", проводятся сердечно-легочные реанимационные мероприятия.



Обстоятельства происшествия выясняются, на место прибыла полиция.



"Сообщение об инциденте поступило в 20:49. Женщина сначала была направлена ​​в местную клинику в Лакии. На место прибыла бригада MDA, которая начала сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала ее в больницу в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

