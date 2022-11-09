



Стрельба в Кирьят-Арба: раненая девочка выписана из больницы

13-летняя девочка Тамар Аарон из Кирьят-Арба, которая получила ранение в голову, была выписана из больницы в хорошем состоянии.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Раненая девочка была доставлена ​​в лечебный центр MDA в Кирьят-Арбе, где ей была оказана неотложная первая помощь, а позже она была эвакуирована машиной скорой помощи в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме.



Ей сделали операцию на голове в детской реанимации, после чего ее жизни ничего не угрожало.