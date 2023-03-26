



Стрельба в Гамбурге: два человека погибли - Bild

Два человека погибли в результате перестрелки в Гамбурге, сообщила в воскресенье немецкая газета Bild.



Около 23:32 свидетели сообщили о выстрелах на улице Реборн в жилом районе Лангенхорн в Гамбурге.



Bild сообщил, что полиция была вызвана незадолго до полуночи, и к месту происшествия прибыли 28 патрульных машин.



Экстренные службы оцепили место преступления



На тротуаре между двумя многоквартирными домами правоохранители обнаружили двух мертвых мужчин. Сообщается, что оба скончались от огнестрельных ранений на месте.



Полиция обнаружила револьвер рядом с одним из них. Возможно, он застрелил своего компаньона, а затем застрелился сам.