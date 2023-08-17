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Стрельба в Беэр-Шеве: двое раненых
17.08.2023 15:35 Алина Груднева

Стрельба в Беэр-Шеве: двое раненых

Днем, 17 августа, в Беэр-Шеве произошла перестрелка.

По данным 12-го канала израильского ТВ, 20-летний мужчина получил тяжелые ранения.

Еще один человек, 26-летний мужчина, получил ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего госпитализировали их в больницу "Сорока".

По неподтвержденным данным, один человек погиб. Информация проверяется. По версии следствия, перестрелка произошла на криминальной почве. Начато расследование.

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