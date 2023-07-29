



Стрельба в Баварии: трое погибших, двое раненых

В немецком городе Аугсбург, Бавария, задержан мужчина, который подозревается в том, что вечером в пятницу застрелил трех человек и еще двоих ранил.



Об этом сообщает Augsburger Allgemein.



По данным полиции, 64-летний подозреваемый убил трех человек из огнестрельного оружия в многоквартирном доме. Жертвами стали две женщины, 49 и 72 лет, и 52-летний мужчина. После этого нападающий пошел в другой дом, где ранил 32-летнего и 44-летнего мужчину. Сейчас они находятся в больнице , угрозы для жизни нет.



Обстоятельства преступления пока не выяснены. Судя по всему, убийствам предшествовала ссора между соседями.

