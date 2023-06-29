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Стрельба у консульства США в Саудовской Аравии: погибли охранник и нападающий
29.06.2023 15:32 Ирина Демьянова

Стрельба у консульства США в Саудовской Аравии: погибли охранник и нападающий

В Саудовской Аравии в Джидде силы безопасности застрелили вооруженного мужчину у консульства США, сообщает  Alarabia .

Неназванный мужчина остановил свой автомобиль возле дипучреждения и вышел с огнестрельным оружием, после чего силы безопасности "взяли на себя инициативу разобраться с ним, как того требовала ситуация", сообщают местные СМИ. 

В результате перестрелки нападающий погиб.

Также был ранен гражданин Непала, работавший охранником консульства США, который впоследствии скончался.

Следствие устанавливает мотивы и происшествия инцидента.


 

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