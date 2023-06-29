Стрельба у консульства США в Саудовской Аравии: погибли охранник и нападающий
В Саудовской Аравии в Джидде силы безопасности застрелили вооруженного мужчину у консульства США, сообщает Alarabia .
Неназванный мужчина остановил свой автомобиль возле дипучреждения и вышел с огнестрельным оружием, после чего силы безопасности "взяли на себя инициативу разобраться с ним, как того требовала ситуация", сообщают местные СМИ.
В результате перестрелки нападающий погиб.
Также был ранен гражданин Непала, работавший охранником консульства США, который впоследствии скончался.
Следствие устанавливает мотивы и происшествия инцидента.