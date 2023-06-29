



Стрельба у консульства США в Саудовской Аравии: погибли охранник и нападающий

В Саудовской Аравии в Джидде силы безопасности застрелили вооруженного мужчину у консульства США, сообщает Alarabia .



Неназванный мужчина остановил свой автомобиль возле дипучреждения и вышел с огнестрельным оружием, после чего силы безопасности "взяли на себя инициативу разобраться с ним, как того требовала ситуация", сообщают местные СМИ.



В результате перестрелки нападающий погиб.



Также был ранен гражданин Непала, работавший охранником консульства США, который впоследствии скончался.



Следствие устанавливает мотивы и происшествия инцидента.





