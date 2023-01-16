



Стрельба у клуба в Хьюстоне: один погибший, четверо раненых

По сообщению CNN , рано утром в воскресенье по меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате стрельбы возле клуба в Хьюстоне.



“Более 50 выстрелов было произведено” на парковке хьюстонского клуба“, – заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес во время пресс-конференции.

По словам Гонсалеса, полиция отреагировала на стрельбу около 2 часов ночи и узнала, что пять человек пострадали от огнестрельного оружия. Все пострадавшие были госпитализированы.



Полицейский добавил, что один человек погиб, и полиция все еще пытается определить степень травм, полученных четырьмя жертвами.



“Было произведено более 50 выстрелов, что создало угрожающую ситуацию, учитывая, что на парковке был передвижной фургон с едой и множество посетителей, находящихся снаружи”, – сообщил он.



По словам Гонсалеса, информация, предположительно стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. Следователи расследуют происшествие и ищут свидетелей инцидента.