Стрельба на заводе Mercedes-Benz в Германии: погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген в Германии, сообщает Reuters.
“Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген на юге Германии. Подозреваемого задержала полиция», - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что по прибытию на место преступления были обнаружены две жертвы 44 лет.
Прокуратура Штутгарта отметила, что 53-летний подозреваемый был заключен под стражу, но информация о его мотивах преступления пока неизвестна.