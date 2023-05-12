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Стрельба на заводе Mercedes-Benz в Германии: погибли два человека
12.05.2023 10:37 Ирина Демьянова

Стрельба на заводе Mercedes-Benz в Германии: погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген в Германии, сообщает Reuters.

“Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген на юге Германии. Подозреваемого задержала полиция», - говорится в сообщении. 

В полиции сообщили, что по прибытию на место преступления были обнаружены две жертвы 44 лет.

Прокуратура Штутгарта отметила, что 53-летний подозреваемый был заключен под стражу, но информация о его мотивах преступления пока неизвестна.

 

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