



Стрельба на заводе Mercedes-Benz в Германии: погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген в Германии, сообщает Reuters.



“Два человека погибли в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в городе Зиндельфинген на юге Германии. Подозреваемого задержала полиция», - говорится в сообщении.



В полиции сообщили, что по прибытию на место преступления были обнаружены две жертвы 44 лет.



Прокуратура Штутгарта отметила, что 53-летний подозреваемый был заключен под стражу, но информация о его мотивах преступления пока неизвестна.



