



Стрельба на заводе Mercedes-Benz в Германии: два человека погибли

В четверг двое мужчин были убиты из огнестрельного оружия на рабочем месте на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Германия, сообщили власти.



Стрельба произошла около 7:45 утра по местному времени на территории завода. 53-летний подозреваемый был арестован на месте без оказания сопротивления.



В Mercedes заявили, что участники стрельбы были наняты подрядчиком. Прокуратура Штутгарта сообщила, что двоим убитым было 44 года.



В прокуратуре заявили, что расследуют мотив инцидента.



Завод в Зиндельфингене является старейшим заводом Mercedes Benz, открытым в 1915 году. На автопроизводстве, где собираются модели E-Class и S-Class, работает 35 000 человек.

