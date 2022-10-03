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Стрельба на заправке в Азор: один из раненых скончался
03.10.2022 16:03 Ольга Белозерова

Стрельба на заправке в Азор: один из раненых скончался

Один из мужчин, раненых в результате перестрелки в Азоре недалеко от Тель-Авива, скончался. 

Второй пострадавший  все еще находится в тяжелом состоянии в больнице "Вольфсон", сообщает Times of Israel.

Стрельба произошла на территории заправки. В полиции считают, что инцидент носит криминальный характер и не связан с террористической деятельностью.

По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на машине, открыли огонь по двум мужчинам и скрылись. 

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