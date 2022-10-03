



Стрельба на заправке в Азор: один из раненых скончался

Один из мужчин, раненых в результате перестрелки в Азоре недалеко от Тель-Авива, скончался.



Второй пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии в больнице "Вольфсон", сообщает Times of Israel.



Стрельба произошла на территории заправки. В полиции считают, что инцидент носит криминальный характер и не связан с террористической деятельностью.



По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на машине, открыли огонь по двум мужчинам и скрылись.