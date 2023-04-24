



Стрельба на выпускном в Техасе: девять раненых

Сегодня, 24 апреля, в городе в Джаспер, штат Техас, США, девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного бала, пишет Reuters.



Согласно отчету офиса шерифа округа Джаспер, ни одно из огнестрельных ранений не было опасным для жизни. Пострадавшие были доставлены в две больницы. Количество стрелков полиция держит в секрете.



"Расследование продолжается, и допрашиваются все лица, которые представляют интерес для следствия", - говорится в заявлении полиции.



Сообщается, что жертвам стрельбы было от 15 до 19 лет. Происшествие произошло в средней школе Джаспера, в зале церковных собраний.



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлом году огнестрельное оружие стало основной причиной смерти детей и подростков в Соединенных Штатах, обогнав автомобильные аварии.

