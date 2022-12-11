



Стрельба на Шоссе 6: арестован третий подозреваемый

Полиция арестовала 30-летнего жителя Рамлы по подозрению в причастности к покушению на Шоссе 6.



Это уже третий подозреваемый арестованный по этому делу, сообщает Ynet.



Арестованного доставят в суд Ришон-ле-Циона, где будет принято решение о продлении его содержания под стражей.



Напомним, что подозреваемые преследовали известного гангстера из Восточного Иерусалима, который ехал в своем автомобиле Lamborghini по Шоссе 6. В момент въезда в туннели возле развязки Бен-Шемен, к Lamborghini прицепилась машина с убийцами, и преступники начали стрелять. В результате стрельбы были тяжело ранены два жителя Восточного Иерусалима.