Новости » Происшествия
Стрельба на Шоссе 6: арестован третий подозреваемый
11.12.2022 08:52 Ольга Белозерова

Стрельба на Шоссе 6: арестован третий подозреваемый

Полиция арестовала 30-летнего жителя Рамлы по подозрению в причастности к покушению на Шоссе 6.

Это уже третий подозреваемый арестованный по этому делу, сообщает Ynet.

Арестованного доставят в суд Ришон-ле-Циона, где будет принято решение о продлении его содержания под стражей.

Напомним, что подозреваемые преследовали известного гангстера из Восточного Иерусалима, который ехал в своем автомобиле Lamborghini по Шоссе 6. В момент въезда в туннели возле развязки Бен-Шемен, к Lamborghini прицепилась машина с убийцами, и преступники начали стрелять. В результате стрельбы были тяжело ранены два жителя Восточного Иерусалима.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы