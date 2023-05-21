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Стрельба на автошоу в Мексике: погибли по меньшей мере 10 человек
21.05.2023 10:38 Ирина Демьянова

Стрельба на автошоу в Мексике: погибли по меньшей мере 10 человек

На севере Мексики, в штате Нижняя Калифорния, по меньшей мере 10 человек погибли и девять получили ранения в результате перестрелки во время автошоу.

Об этом сообщает Reuters. 

Отмечается, что стрельба произошла днем ​​20 мая на автозаправочной станции во время гонки внедорожников в районе Сан-Висенте в городе Энсенада. По имеющейся информации, люди с длинноствольным оружием вышли из серого фургона и открыли огонь по участникам мероприятия.

На место прибыла муниципальная полиция и полиция штата, морская пехота, пожарная служба и Мексиканский Красный Крест, а также другие службы.

Мэр Армандо Айяла Роблес сообщил, что генеральный прокурор штата поручил специальной группе провести расследование инцидента.

 

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