



Стрельба на автошоу в Мексике: погибли по меньшей мере 10 человек

На севере Мексики, в штате Нижняя Калифорния, по меньшей мере 10 человек погибли и девять получили ранения в результате перестрелки во время автошоу.



Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что стрельба произошла днем ​​20 мая на автозаправочной станции во время гонки внедорожников в районе Сан-Висенте в городе Энсенада. По имеющейся информации, люди с длинноствольным оружием вышли из серого фургона и открыли огонь по участникам мероприятия.



На место прибыла муниципальная полиция и полиция штата, морская пехота, пожарная служба и Мексиканский Красный Крест, а также другие службы.



Мэр Армандо Айяла Роблес сообщил, что генеральный прокурор штата поручил специальной группе провести расследование инцидента.



