Стрельба на австралийском аэродроме: есть погибший и раненый
В пятницу, 6 января, на аэродроме в австралийском городе Винер-Нойштадт произошла перестрелка в казарме.
В результате инцидента один солдат был убит, еще один ранен.
"В казарме аэродрома в Вер-Нойштадте солдат был убит, а еще один ранен в перестрелке незадолго до 07:00", — сообщил официальный представитель министерства обороны Австралии Майкл Бауэр.
Как стало известно, солдат, дежуривший в карауле, открыл огонь во время ссоры, после чего в него выстрелил офицер.