



Стрельба на австралийском аэродроме: есть погибший и раненый

В пятницу, 6 января, на аэродроме в австралийском городе Винер-Нойштадт произошла перестрелка в казарме.



В результате инцидента один солдат был убит, еще один ранен.



"В казарме аэродрома в Вер-Нойштадте солдат был убит, а еще один ранен в перестрелке незадолго до 07:00", — сообщил официальный представитель министерства обороны Австралии Майкл Бауэр.



Как стало известно, солдат, дежуривший в карауле, открыл огонь во время ссоры, после чего в него выстрелил офицер.