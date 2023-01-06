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Стрельба на австралийском аэродроме: есть погибший и раненый
06.01.2023 11:55 Алина Груднева

Стрельба на австралийском аэродроме: есть погибший и раненый

В пятницу, 6 января, на аэродроме в австралийском городе Винер-Нойштадт произошла перестрелка в казарме.

В результате инцидента один солдат был убит, еще один ранен.

"В казарме аэродрома в Вер-Нойштадте солдат был убит, а еще один ранен в перестрелке незадолго до 07:00", — сообщил официальный представитель министерства обороны Австралии Майкл Бауэр.

Как стало известно, солдат, дежуривший в карауле, открыл огонь во время ссоры, после чего в него выстрелил офицер.

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