



Страшный пожар в Батуми

В грузинском городе Батуми загорелся ресторан наверху 22-этажного жилого комплекса VOX. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.



Согласно предварительным данным, в заведении шёл ремонт. Из-за высоты ресторана его сложно потушить, на месте работают экстренные службы.



Из-за пожара были эвакуированы около 250 семей. Очаг возгорания находится на 25 этаже, где расположен ресторан, борьба с огнем осложнена отсутствием вертолетов у местных пожарных.



Здание, с котором произошел пожар, находится в жилом квартале, на пересечении улиц Агмашенебели и Кедия. Часть жителей из домов, расположенных поблизости, была эвакуирована в гостиницу, а другая часть временно переехала к родственникам, передал сегодня в эфире телеканал "Мтавари архи" репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".



В результате сильного пожара падали свисающие со здания конструкции и были перекрыты все подъездные пути. Электричество и природный газ в здании были отключены из соображений безопасности. На место прибыли более 10 пожарно-спасательных расчетов. Местные жители рассказали, что ресторан, с которого начался пожар, не работал, так как там шли ремонтные работы. Причины возникновения пожара уточняются.

