



Страшные аварии на дорогах: за ночь погибли два человека



Водитель частного автомобиля из Модиина в возрасте около тридцати лет столкнулся ночью 15 ноября с грузовиком на шоссе №3 около перекрестка Хула, оказался блокирован в машине - и погиб. Полиция объявила, что начала расследование обстоятельств аварии.



Медик MDA Меир Авиви, прибывший на место происшествия, сказал: "Это шокирующая авария. Мы увидели автомобиль, застрявший под кузовом грузовика, а внутри него находился человек без сознания, без пульса и дыхания, с тяжелыми повреждениями нескольких систем. Мы провели медицинские тесты - и констатировали его смерть".



Ранее мотоциклист из Нетании (32 года) был сбит автомобилем на прибрежном шоссе от развязки Полег на юг. Прибывшие на место аварии бригады MDA делали ему искусственное дыхание - но в итоге пришлось констатировать смерть. Полиция задержала жительницу Тель-Авива в возрасте 20 лет для допроса по подозрению в причастности к аварии.