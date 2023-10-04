



ДТП в Венеции: среди погибших пять украинцев, - СМИ

Среди погибших в результате аварии автобуса, произошедшей вечером, 3 октября, в Местре, Венето, по предварительным данным, пять граждан Украины, один из них ребенок.



Как сообщает ANSA, по официальным данным, в результате трагедии погиб 21 человек, в том числе двое детей, и 15 получили ранения.



Пострадавшие – люди разных национальностей, на борту находились граждане Украины, Германии, Франции и Хорватии. Водитель был итальянцем.



Посольство Украины в Риме подтвердило Sky News, что среди пассажиров автобуса были граждане Украины.



На место катастрофы немедленно прибыли машины скорой помощи со всего района. Управление здравоохранения Венеции активировало протокол "крупных чрезвычайных ситуаций", который предусматривает открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов на работу резервного персонала.



Новый гибридный автобус NCC, арендованный для туристов из кемпинга в Маргере, перевозил около сорока пассажиров. Одной из версий быстро распространившегося после падения пожара является взрыв газа в топливных баках автобуса.



Среди первых гипотез о причинах аварии, возможно, плохое самочувствие водителя. В ближайшие несколько часов изображения с камер наблюдения, направленных на эстакаду, будут проанализированы, чтобы лучше понять динамику крушения.



Прокуратура Венеции возбудила уголовное дело по факту аварии.