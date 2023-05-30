



"Страшно бабахает": Собчак рассказала о панике среди элиты РФ из-за дронов

Путинская элита перепугана из-за утренней атаки дронов в Москве и Подмосковье.



Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак.



Она, в частности, предоставила скриншот переписки с другом, который рассказал о панике среди российской элиты.



"Я не Рада никаким дронам - ни в Москве, ни в Киеве!!!! И меня охватывает ужас от того , что есть много людей, и тут и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", - от себя добавила Собчак.



По словам журналистки, ее друзьям страшно. Один из них проживает на Рублевке.



"Пи****. Взрывы в Барвихе. Страшно бабахает", - написала она.





