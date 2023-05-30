Новости » Происшествия
"Страшно бабахает": Собчак рассказала о панике среди элиты РФ из-за дронов
30.05.2023 13:32 Алина Груднева

"Страшно бабахает": Собчак рассказала о панике среди элиты РФ из-за дронов

Путинская элита перепугана из-за утренней атаки дронов в Москве и Подмосковье.

Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак.

Она, в частности, предоставила скриншот переписки с другом, который рассказал о панике среди российской элиты.

"Я не Рада никаким дронам - ни в Москве, ни в Киеве!!!!  И меня охватывает ужас от того , что есть много людей, и тут и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", - от себя добавила Собчак.

По словам журналистки, ее друзьям страшно. Один из них проживает на Рублевке.

"Пи****. Взрывы в Барвихе. Страшно бабахает", - написала она.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы