Страшная катастрофа в Венеции: первые подробности о жертвах и видео

Вблизи Венеции на севере Италии городской автобус, перевозивший туристов, слетел с дороги и загорелся. В результате аварии погибло не менее 21 человека. Среди жертв есть украинцы, сообщает Reuters.



Отмечается, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, слетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей в районе Местре. Утверждается, что в транспорте находились немцы и украинцы.



Официальные лица сообщили, что автомобиль упал с высоты 30 метров на линии электропередачи и загорелся. Руководитель местных пожарных заявил изданию Reuters, что установлены жертвы – украинские туристы.



"Это апокалиптическая сцена. Я потерял дар речи", - написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter.



Префект города Микеле Ди Бари отметил, что автобус полностью разбит, пожарным было тяжело достать многие тела. По его словам, погиб 21 человек, среди которых двое детей.



Мэрия Венеции сообщила, что 18 человек получили ранения и были доставлены в ближайшие больницы, четверо из них в тяжелом состоянии.