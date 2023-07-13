



Страшная авария на въезде в Цфат - погибла женщина, 8 раненых



На въезде в город Цфат, на шоссе №89, произошло тяжелое ДТП между автобусом и частной машиной, в машине была блокирована женщина, позднее спасательные службы сообщили о том, что она погибла.



Медики и парамедики MADA констатировали смерть 32-летней женщины и эвакуировали 6 пострадавших пассажиров автобуса в больницу "Зив" в легком состоянии. Еще 2 пострадавших поехали в больницу самостоятельно.



בכניסה לעיר צפת, כביש 89, דווח על תאונת דרכים קשה בין אוטובס ורכב פרטי, לכודה מחוסרת הכרה כנראה, כנראה נפטרה במקום.

דוברות מד"א: חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותה של אישה בת 32 ופינו לבי"ח זיו 6 פצועים מנוסעי האוטובוס במצב קל. 2 פצועים נוספים פונו עצמאית לביה"ח. טימור. pic.twitter.com/64zdIBbY9x — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) July 13, 2023

По данным в прессе, в результате аварии погибла акушерка Дана Бен-Шушан.Сообщение о ДТП между автомобилем, которым управляла Бен-Шушан, и автобусом поступило на горячую линию 101 MADA в 07:28. Прибывшая на место происшествия команда MADA заметила зажатую в автомобиле женщину. Вызванные на место происшествия пожарные со станции Галиль-Голан вытащили ее из машины, а медики констатировали смерть.Шломи Бен-Абу, командовавший операцией по спасению, сказал, что "это серьезная автомобильная авария. Пожарные провели очень сложную спасательную операцию с помощью специального спасательного автомобиля из частного автомобиля, который был раздавлен в результате аварии."