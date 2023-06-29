



Страшная авария на шоссе №90: столкнулись четыре автомобиля

45-летний израильтянин погиб и 9 человек получили ранения средней тяжести в результате лобового столкновения, произошедшего вчера вечером 28 июня между 4 автомобилями на шоссе №90, недалеко от Аль-Ауджа в Иорданской долине. Парамедики MADA вместе с врачами ЦАХАЛа прибыли на место происшествия и начали оказывать медицинскую помощь. На место происшествия были направлены вертолеты MADA и подразделения 669. Среди раненых были дети.



По данным MADA, помимо погибшего израильтянина, тяжелые ранения получила 13-летняя израильская девочка. Кроме того, 10-летний мальчик, 16-летняя девочка и 40-летняя женщина, а также 4 человека с легкими ранениями были эвакуированы Красным Полумесяцем на территорию ПА. Полиция перекрыла дорогу для движения в обоих направлениях.



Пожарные региональной станции Самария спасли двух попавших в ловушку людей из автомобилей, участвовавших в аварии. Пожарный Томер Бакар сказал: "Прибыв на место аварии, мы обнаружили два частных автомобиля на расстоянии друг от друга. Это сложное и трудное место происшествия. Один из автомобилей перевернулся, и двое оказались в ловушке внутри, кроме того, есть и другие пострадавшие, в том числе дети. Мы немедленно приступили к операции по спасению попавших в ловушку, используя специальные гидравлические инструменты. По окончании операции спасенные были переданы врачам".



Парамедики Денис Полков, Хамоталь Розански и Элиэзер Таль рассказывают: "Это очень серьезная авария, в темном и сложном месте, мы увидели 3 разбитых автомобиля, один из них перевернулся, 45-летний мужчина был спасен из перевернутого автомобиля в критическом состоянии. Мы пытались спасти его, его состояние было критическим, и в течение короткого времени нам пришлось констатировать его смерть, 13-летняя девочка в сознании также была извлечена из автомобиля, с множественными системными травмами, вместе с медицинскими силами ЦАХАЛа мы оказали ей жизненно необходимую медицинскую помощь, и она была доставлена вертолетом в больницу в тяжелом состоянии" .