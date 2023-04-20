



Странные смерти в Петербурге: погибло семь детей

Прокуратура и Следственный комитет Невского района заинтересовались роликом учредителя центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анны Федермессер, в котором она сообщила о смерти семерых несовершеннолетних в психоневрологическом интернате № 10 в Петербурге.



По словам женщины, к трагедии привели нарушения законодательства сотрудниками учреждения при работе с детьми. Чтобы избежать подобных ситуаций, она предложила допускать волонтеров в подобные организации для помощи детям.



Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин будет контролировать ход доследственной проверки по факту произошедшего. Ему доложат о ее результатах.



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова тоже не осталась в стороне. Она обратилась в компетентные органы после смерти подопечных интерната.