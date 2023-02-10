



Страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 млрд

Убытки, подлежащие страхованию, в результате землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, могут достичь $4 млрд или более. Такой предварительный прогноз сделало агентство Fitch.



"Однако застрахованный ущерб может быть намного ниже, возможно, около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", – говорится в прогнозе.



Что касается страховых выплат в Турции, то фонд страхования от катастроф был создан после землетрясения в турецком Измите в 1999 году для покрытия ущерба, нанесенного землетрясением жилым домам в городах. Однако он не покрывает человеческие потери, претензии к ответственности или косвенные убытки, такие как прерывание деятельности.



Кроме того, страхование от землетрясений является технически обязательным в Турции, но очень часто не выполняется на практике. Как следствие, многие жилые дома не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где семьи имеют низкие доходы.