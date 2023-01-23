



Страх и ненависть в Кфар-Касем: 17 человек получили "черные метки"

На прошлой неделе двое мужчин в масках пытались застрелить человека на улице в Кфар-Касем, но не попали в него. В видео, распространенных в социальных сетях, видно, что автомобиль, из которого вышли двое в масках, остановился рядом с человеком, на которого покушались. Один из убийц выстрелил из пистолета, но не попал в него, а другой попытался выстрелить из автомата - но у него произошла осечка.



Мужчина немедленно убежал с места происшествия, и через некоторое время оба стрелявших также скрылись.



Жители Кфар-Касем сказали, что "инцидент произошел в городе, но мы не знаем, что за этим стоит". По их словам, "хорошо, что инцидент не закончился убийством". Люди, живущие по соседству, заявили, что не слышали стрельбы: "Видимо, был использован глушитель, поэтому не было слышно выстрелов".



По словам жителей, "речь идет о том, что за последние несколько дней по меньшей мере 17 человек получили предупреждения об опасности для своей жизни". По оценкам жителей Кфар-Касем, подоплекой является конфликт между преступниками.



Другие сказали: "Странно, что полиция не знает о серьезном деле, это говорит о том, что здесь есть что-то, о чем, видимо, не хотят распространяться. Мы уверены, что в дальнейшем картина станет более ясной. Если дело не дошло до полиции, то кто тогда расследует произошедшее?"



В полиции заявили, что "пока неизвестно, где произошел инцидент, и никаких жалоб или звонков о перестрелке ни в Кфар-Касем, ни в другом населенном пункте, относящемся к региону Шарон, не поступало".

