



"Стояла со стаканом и была пьяна". Знакомая о Яне Блюм перед трагедией



Спустя несколько дней после аварии, в которой погиб малыш Майян Доманович, которому было всего 10 месяцев, стали известны новые подробности - знакомая Яны Блюм, которая подозревается в столкновении с семейным автомобилем за рулем в пьяном виде и под воздействием наркотиков, дала показания о минутах перед роковой аварией .



25-летняя Яна Блюм из Ришон Ле-Циона, подозреваемая в убийстве по неосторожности, все еще находится в больнице под усиленной охраной. В крови молодой женщины было обнаружено количество алкоголя, в три раза превышающее установленный законом предел, а также следы марихуаны. Знакомая Блюм рассказала в интервью 12-му каналу, что встретила ее за несколько минут до рокового происшествия.



"Она стояла со стаканом, она была пьяна и опиралась на забор", - сказала женщина, которая утверждает, что встретила Яну на вечеринке перед трагедией. "Когда мы уходили,узнав о трагедии, я и мои друзья, мы сказали, что это, должно быть, кто-то с дискотеки, потому что она была в 5 минутах ходьбы от места происшествия. Потом, когда опубликовали ее фотографию, все мы были были в шоке. Ее глаза были красными, было видно, что она "перебрала".





В ходе первоначального расследования, проведенного полицией, выяснилось, что Блюм внезапно отклонилась от полосы, по которой двигалась, и столкнулась с автомобилем семьи Доманович. Согласно подозрениям, она вела машину в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков - и не в первый раз. В 2017 году она была задержана за вождение в нетрезвом виде в Ришон Ле-Ционе. Дорожный суд в Петах-Тикве лишил ее прав на 3 месяца и оштрафовал на 500 шекелей.