



Столкновения в Тель-Авиве: 18 задержанных

Вечером, 27 марта, в Тель-Авиве произошли столкновения между протестующими против правовой реформы и ее сторонниками.



В Twitter опубликовали видео, снятое в центре города.



עימותים במרכז תל אביב בין תומכי ומתנגדי הרפורמה. בנתיים המשטרה מצליחה לחצוץ. צילום: מיכאל ימיני pic.twitter.com/F9scWb5GN5 — יוסלה ברגמן (@y_bregman1) March 27, 2023

זה היה מהיר. לוחמי המשמר הלאומי כבר מציפים את תל אביב pic.twitter.com/koB50C8FMh — Noam G (@Noam_G22) March 27, 2023

По данным 12-го канала, в настоящее время известно о 18 задержанных за день.Их арестовали по подозрению в нарушении порядка. По предварительным данным, 16 задержанных были освобождены под залог.