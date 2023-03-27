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Столкновения в Тель-Авиве: 18 задержанных
27.03.2023 22:10 Алина Груднева

Столкновения в Тель-Авиве: 18 задержанных

Вечером, 27 марта, в Тель-Авиве произошли столкновения между протестующими против правовой реформы и ее сторонниками.

В Twitter опубликовали видео, снятое в центре города. 
 


По данным 12-го канала, в настоящее время известно о 18 задержанных за день.

Их арестовали по подозрению в нарушении порядка. По предварительным данным, 16 задержанных были освобождены под залог.

 

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