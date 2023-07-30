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Столкновения в лагере палестинских беженцев в Ливане: пять погибших
30.07.2023 16:35 Ирина Демьянова

Столкновения в лагере палестинских беженцев в Ливане: пять погибших

По меньшей мере пять человек погибли и семеро получили ранения в результате столкновений в крупнейшем в Ливане лагере палестинских беженцев недалеко от южного портового города Сидон.

Об этом сообщают палестинские официальные лица.

Отмечается, что боевые действия начались после того, как неизвестный вооруженный преступник попытался убить боевика-исламиста Махмуда Халила, но убил его товарища.

Позже исламисты убили палестинского генерала из группировки “Фатх” и трех сопровождающих, говорит другой палестинский чиновник.

Палестинцы использовали автоматы и реактивные гранатометы в переполненном лагере Айн-аль-Хильве.  Машины скорой помощи доставили раненых в больницу. Несколько жителей бежали от перекрестного огня.

Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщает, что среди раненых двое детей.

Айн-аль-Хильва известен своим беззаконием, и насилие здесь не редкость. По данным ООН, здесь проживает около 55 000 человек.

 

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