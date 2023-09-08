



Столкновения в лагере палестинских беженцев на юге Ливана: не менее 20 раненых

В результате столкновений в лагере палестинских беженцев на юге Ливана 20 человек получили ранения. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщило в пятницу официальное информационное агентство NNA.



Поздно вечером в четверг в лагере Айн аль-Хельве, расположенном на окраине прибрежного города Сидон, вновь столкнулись членов движения ФАТХ Махмуда Аббаса с исламистскими боевиками.



По данным издания, из лагеря в пятницу утром была слышна “прерывистая стрельбы из автоматического оружия и ракетных установок”. Десятки семей с детьми бежали в четверг вечером из северной части лагеря, где были сосредоточены столкновения, а некоторые укрылись в соседней мечети.



NNA сообщило, что “между ливанскими и палестинскими лидерами установлены интенсивные контакты” , чтобы “восстановить спокойствие”.



Айн аль-Хельве является домом для более чем 54 000 зарегистрированных беженцев. Он был создан для палестинцев, изгнанных или бежавших во время войны 1948 года, которая совпала с созданием Израиля. В последние годы к лагерю также присоединились тысячи палестинцев, искавших убежища от гражданской войны в Сирии. По давнему соглашению армия не входит в лагеря палестинских беженцев – ныне шумные, но обедневшие городские районы – оставляя группировкам самим обеспечивать безопасность.