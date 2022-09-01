



Столкновения в иракском городе: есть пострадавшие

В четверг, 1 сентября, в иракском городе Басра произошли столкновения.

По данным Reuters, пострадали несколько человек.

По словам представителей местных сил безопасности, столкновения в городе вспыхнули на фоне политического кризиса в стране после ухода из политики шиитского имама Муктады ас-Садра.

Представители службы безопасности заявили, что столкновения произошли в центре главного нефтедобывающего центра Ирака. По предварительным данным, погибли четыре человека.