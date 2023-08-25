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Столкновения у Храмовой горы: ранены трое полицейских и несколько палестинцев
25.08.2023 18:16 Наталья Богинская

Столкновения у Храмовой горы: ранены трое полицейских и несколько палестинцев

Трое полицейских и несколько палестинцев получили легкие ранения 25 августа, когда вспыхнули столкновения у входа в комплекс Храмовой горы в Иерусалиме перед мусульманской пятничной молитвой.

Согласно данным полиции, палестинцы начали бросать камни в офицеров полиции и МАГАВ у Львиных ворот Старого города после того, как мужчина, проходящий проверку безопасности, отказался сотрудничать.

В заявлении говорится, что один из полицейских произвел предупредительный выстрел. Позже он был доставлен в больницу из-за травм головы и плеча.

Полиция направила в этот район подкрепление для розыска подозреваемых. Мужчина, который первоначально отказался сотрудничать, был арестован.
Полиция заявила, что применила силу и “другие средства” для разгона палестинцев.

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