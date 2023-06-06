



Столкновения с ЦАХАЛом после похорон палестинского малыша: есть раненые

Несколько палестинцев ранены во время столкновений с израильскими военными возле деревни Наби-Салих в Иудее и Самарии после похорон там малыша, который был по ошибке застрелен солдатами на прошлой неделе.



Об этом сообщают палестинские СМИ.



Как пишет Wafa, один человек получил огнестрельное ранение в ногу, другой был ранен пулей с резиновым наконечником, а ряд других получают медицинскую помощь от отравления слезоточивым газом.



Представитель ЦАХАЛа сообщил The Times of Israel, что армия изучает обстоятельства столкновений.



Мохаммед Тамими был похоронен сегодня после того, как вчера скончался в израильской больнице. Мальчик двух с половиной лет был по ошибке застрелен солдатами ЦАХАЛа недалеко от деревни в четверг после того, как палестинские боевики открыли огонь по соседнему поселению Неве-Цуф.



ЦАХАЛ заявляет, что расследует поведение солдат.

