Столкновения после выступления Бен-Гвира на кладбище в Беэр-Шеве
Возле военного кладбища в Беэр-Шеве до и после церемонии по случаю Дня памяти произошли столкновения.
Напомним, что на мероприятии присутствовал министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, а после его выступления раздались аплодисменты.
По данным израильских СМИ, столкновения произошли между семьями погибших. Они кричали друг на друга, а некоторые начали драться.
В одну женщину бросили открытую бутылку с водой. Полиция пытается унять толпу.
לפני הגעת בן גביר: עימותים בין משפחות שכולות בבית העלמין בבאר שבע@Itsik_zuarets pic.twitter.com/otx3cye9WD— כאן חדשות (@kann_news) April 25, 2023