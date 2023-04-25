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Столкновения после выступления Бен-Гвира на кладбище в Беэр-Шеве
25.04.2023 12:32 Алина Груднева

Столкновения после выступления Бен-Гвира на кладбище в Беэр-Шеве

Возле военного кладбища в Беэр-Шеве до и после церемонии по случаю Дня памяти произошли столкновения.

Напомним, что на мероприятии присутствовал министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, а после его выступления раздались аплодисменты.

По данным израильских СМИ, столкновения произошли между семьями погибших. Они кричали друг на друга, а некоторые начали драться.

В одну женщину бросили открытую бутылку с водой. Полиция пытается унять толпу.

 

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