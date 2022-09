Столкновения между силами безопасности ПА и боевиками в Шхеме: убит палестинец

53-летний Фирас Яиш был убит в понедельник вечером в ходе столкновений между палестинскими силами безопасности и боевиками в Шхеме.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Столкновения вспыхнули после того, как палестинские силы безопасности арестовали Мусаба Штайе, командира ХАМАСа. Как отмечается, Штайе разыскивался Израилем.





