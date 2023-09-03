



Столкновения между эритрейцами в Швеции и Канаде

Погром, устроенный эритрейцами 2 сентября в Тель-Авиве, был не первый в своем роде за последнее время на международной арене.



Аналогичные ситуации имели место в Швеции и Канаде.



Посольства Эритреи ежегодно проводят глобальные фестивали, которые оппоненты рассматривают как демонстрацию силы. В Швеции во время фестиваля в августе, который был посвящен культурному наследию, противники эритрейского правительства заявили, что мероприятие является инструментом продвижения диктаторского режима.



В итоге, вспыхнули ожесточенные столкновения. Протестующие разобрали палатки, установленные в честь праздника, и подожгли автомобили. Десятки человек получили ранения и около 200 человек были арестованы.



Ожесточенные столкновения также вспыхнули в Канаде во время фестиваля, проходившего в Торонто в начале августа. Ранения получили десятки человек. Все началось с поджога одной из палаток. Против проведения мероприятия была даже подана петицию с призывом его отменить.