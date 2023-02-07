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Столкновение трех автомобилей на шоссе №3: погиб водитель
07.02.2023 11:14 Наталья Богинская

Столкновение трех автомобилей на шоссе №3: погиб водитель

Серьезная авария произошла утром во вторник на шоссе 3 недалеко от Маскот Ицхак. В результате столкновения трех автомобилей погиб один человек и еще несколько получили травмы. 

Погиб 60-летний водитель микроавтобуса, ехавший без пассажиров. Он вышел из машины и стоял на дороге, когда на него наехал другой автомобиль. Водитель оказался зажат под кузовом, и погиб от серьезных повреждений. 

Пострадали также пассажир и водитель еще одного автомобиля. В автомобиле застряли двое 20-летних раненых, спасателям пришлось их доставать с помощью специальных инструментов. Они эвакуированы в больницу “Барзилай”  в тяжелом состоянии на ИВЛ. 

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