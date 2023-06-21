



Столкновение с друзами: Шабтай поддерживает офицеров и призывает к спокойствию

Комиссар полиции Коби Шабтай “полностью поддерживает” полицейских, которые участвуют в ожесточенных столкновениях с протестующими друзами на Голанских высотах.



В заявлении полиции после того, как Шабтай провел ситуационную оценку, говорится, что он поручил командующему полицией на севере продолжать вести диалог с лидерами друзов и призывает их успокоить ситуацию.



Напомним, ранены восемь протестующих, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Двенадцать офицеров легко ранены.



