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Столкновение с друзами: Шабтай поддерживает офицеров и призывает к спокойствию
21.06.2023 16:59 Ирина Демьянова

Столкновение с друзами: Шабтай поддерживает офицеров и призывает к спокойствию

Комиссар полиции Коби Шабтай “полностью поддерживает” полицейских, которые участвуют в ожесточенных столкновениях с протестующими друзами на Голанских высотах.

В заявлении полиции после того, как Шабтай провел ситуационную оценку, говорится, что он поручил командующему полицией на севере продолжать вести диалог с лидерами друзов и призывает их успокоить ситуацию.

Напомним, ранены восемь протестующих, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Двенадцать офицеров легко ранены.

 

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