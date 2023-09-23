



Столкновение на северной границе

Ливанские СМИ сообщили о том, что военнослужащие ЦАХАЛа обстреляли дымовыми гранатами солдат ливанской армии, сопровождавших ливанский бульдозер.



По словам представителей ЦАХАЛа, дымовые гранаты были выпущены по бульдозеру, чтобы не допустить его к границе.



ЦАХАЛ заявил, что военнослужащие применили меры по разгону демонстраций в отношении бульдозера, при этом бульдозер пересек "голубую линию" со стороны Ливана в районе Хар Дов. Бульдозер вернулся на ливанскую территорию.



Представитель UNIFIL прокомментировал: "Мы находимся на месте и поддерживаем контакты со всеми сторонами, чтобы снизить напряженность на юге Ливана и предотвратить недоразумения".