Новости » Происшествия
Столкновение на северной границе
23.09.2023 20:54 Аркадий Бочаровский

Столкновение на северной границе

Ливанские СМИ сообщили о том, что военнослужащие ЦАХАЛа обстреляли дымовыми гранатами солдат ливанской армии, сопровождавших ливанский бульдозер.

По словам представителей ЦАХАЛа, дымовые гранаты были выпущены по бульдозеру, чтобы не допустить его к границе.

ЦАХАЛ заявил, что военнослужащие применили меры по разгону демонстраций в отношении бульдозера, при этом бульдозер пересек "голубую линию" со стороны Ливана в районе Хар Дов. Бульдозер вернулся на ливанскую территорию.

Представитель UNIFIL прокомментировал: "Мы находимся на месте и поддерживаем контакты со всеми сторонами, чтобы снизить напряженность на юге Ливана и предотвратить недоразумения".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы