



Столкновение израильских и ливанских солдат на границе, - СМИ

Согласно сообщениям в СМИ, наблюдается напряженность между израильскими и ливанскими солдатами вдоль границы на фоне обвинений в том, что военнослужащие ЦАХАЛа нарушили “синию линию” между странами.



Представитель миротворческих сил ООН, дислоцированных вдоль буферной зоны, сообщил ливанскому новостному агентству L'Orient, что им “известно о напряженности вдоль “синей линии” в районе Айта-эш-Шааб, где израильские ремонтные работы продолжаются”и что его “миротворцы находятся на месте для деэскалации ситуации”.



Али Шойб, репортер поддерживаемого “Хизбаллой” ливанского новостного агентства “Аль-Манар”, опубликовал в Твиттере видео, на котором видно cпор между израильскими и ливанскими солдатами.