Столкновение двух танкеров заблокировало движение по Суэцкому каналу

Ночью 2 августа два танкера столкнулись в Суэцком канале, что вызвало огромное скопление судов на ключевом торговом пути. Для устранения затора мобилизованы буксиры. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, в столкновении участвовали танкеры Burri с Каймановых островов и BW Lesmes под флагом Сингапура.



К утру власти Египта успешно переместили суда в сторону, чтобы обеспечить движение других кораблей.



Канал шириной всего 200 метров в самом узком месте проходит между Порт-Саидом в Средиземном море и Суэцем в Красном море. Через канал проходит около 30% мирового объема морских контейнеров и 12% мирового объема товаров.

That's garbage. Burri has not moved since the collision and there has been no shipping movement south of Bitter lake. pic.twitter.com/BXLzxupjt2