



Столкновение двух автобусов в Иерусалиме: 20 пострадавших

Двадцать человек получили ранения вечером 27 августа в дорожно-транспортном происшествии между двумя автобусами на маршруте №4 возле въезда в район Гиват Шауль в Иерусалиме. Об этом сообщил 12 канал.



Одного из водителей автобуса удалось спасти после того, как он оказался зажатым в автобусе. Водитель получил травмы средней степени тяжести.



“Маген Давид Адом” сообщил, что сотрудники службы оказали помощь 20 пассажирам автобуса, которые пострадали в ДТП и эвакуировали их в больницы “Шаарей-Цедек” и “Хадасса” Эйн-Керем.





