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Столкновение двух автобусов в Иерусалиме: 20 пострадавших | Фото: Фото: представители MDA
29.08.2023 09:15 Евгения Маркова

Столкновение двух автобусов в Иерусалиме: 20 пострадавших

Двадцать человек получили ранения вечером 27 августа в дорожно-транспортном происшествии между двумя автобусами на маршруте №4 возле въезда в район Гиват Шауль в Иерусалиме. Об этом сообщил 12 канал.

Одного из водителей автобуса удалось спасти после того, как он оказался зажатым в автобусе. Водитель получил травмы средней степени тяжести.

“Маген Давид Адом” сообщил, что сотрудники службы оказали помощь 20 пассажирам автобуса, которые пострадали в ДТП и эвакуировали их в больницы “Шаарей-Цедек” и “Хадасса” Эйн-Керем.


 

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