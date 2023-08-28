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Столкновение 4 автомобилей на шоссе №6, женщина в критическом состоянии
28.08.2023 08:48 Аркадий Бочаровский

Столкновение 4 автомобилей на шоссе №6, женщина в критическом состоянии




Женщина в возрасте 30 лет была тяжело ранена в результате ДТП с участием четырех автомобилей на шоссе 6 на юге, в районе развязки Ницани-Оз по направлению к развязке Эяль. 

Состояние женщины оценивается как критическое.

Команда MDA эвакуировала ее, одновременно проводя сердечно-легочную реанимацию, а еще один пострадавший мужчина 30 лет был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе в легком состоянии. Дорога была перекрыта для движения.

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